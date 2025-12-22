Trump pauzeert bouw windenergieparken om 'nationale veiligheid'

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump lijkt op een nieuwe manier te proberen windenergieparken voor de oostkust tegen te gaan. De vergunningen voor vijf parken in aanbouw zijn opgeschort uit zorgen om de nationale veiligheid. Ze kunnen volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken radarsystemen verstoren en valse doelwitten creëren.

Trump begon, na beloftes tijdens zijn campagne, op de eerste dag van zijn tweede termijn met het dwarszitten van volgens hem dure en lelijke windparken. Deze maand oordeelde een rechter dat zijn verbod op projecten illegaal is.

Met het opschorten van de vergunningen wil de regering "de tijd nemen om samen met de vergunninghouders de mogelijkheden te verkennen om de nationale veiligheidsrisico's van deze projecten te verminderen", schrijft minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum. De maatregel treft onder meer twee parken van het Deense Ørsted, dat eerder al in de problemen kwam door het beleid van Trump.