ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump pauzeert bouw windenergieparken om 'nationale veiligheid'

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 19:21
anp221225130 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Amerikaanse regering van president Donald Trump lijkt op een nieuwe manier te proberen windenergieparken voor de oostkust tegen te gaan. De vergunningen voor vijf parken in aanbouw zijn opgeschort uit zorgen om de nationale veiligheid. Ze kunnen volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken radarsystemen verstoren en valse doelwitten creëren.
Trump begon, na beloftes tijdens zijn campagne, op de eerste dag van zijn tweede termijn met het dwarszitten van volgens hem dure en lelijke windparken. Deze maand oordeelde een rechter dat zijn verbod op projecten illegaal is.
Met het opschorten van de vergunningen wil de regering "de tijd nemen om samen met de vergunninghouders de mogelijkheden te verkennen om de nationale veiligheidsrisico's van deze projecten te verminderen", schrijft minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum. De maatregel treft onder meer twee parken van het Deense Ørsted, dat eerder al in de problemen kwam door het beleid van Trump.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 319401368

Zilvervisjes verspreiden schimmels en bacteriën, zo kom je er simpel van af

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

Vermiste peuter (3) duikt 42 jaar later op en vindt haar vader terug

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

Rusland bluft: Oekraïne is helemaal niet aan het verliezen

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

Loading