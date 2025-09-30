Trump: Pfizer stemt in met prijsverlagingen voor medicijnen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Farmaceut Pfizer heeft ingestemd om de prijzen te verlagen van receptgeneesmiddelen die worden verkocht aan het Amerikaanse verzekeringsprogramma Medicaid. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd, die farmaceutische bedrijven eerder onder druk zette om hun Amerikaanse prijzen in lijn te brengen met wat buitenlandse afnemers voor de medicijnen betalen.

Pfizer zal daarnaast alle nieuwe medicijnen op recept tegen een gunstige prijs op de markt brengen in de Verenigde Staten, volgens Trump. Ook komt er een website waar Amerikanen rechtstreeks medicijnen kunnen kopen. Daar zal Pfizer bepaalde producten met gemiddeld 50 procent korting aanbieden.

Eind juli heeft de president zeventien farmaceuten, waaronder Pfizer, een brief gestuurd met een waarschuwing dat ze zestig dagen de tijd krijgen om hun prijzen fors te verlagen. Anders zouden maatregelen volgen. Volgens het Witte Huis behoren de medicijnprijzen in de VS tot de hoogste ter wereld.

Driejarige vrijstelling

Volgens Pfizer-topman Albert Bourla heeft het bedrijf een driejarige vrijstelling bedongen van de door Trump aangekondigde importheffingen op geneesmiddelen, in ruil voor de verlaging van enkele Amerikaanse medicijnprijzen. De deal lijkt twee grote bedreigingen weg te nemen voor Pfizer: het voorkomt ingrijpendere prijsmaatregelen en beschermt het bedrijf tegen bepaalde toekomstige heffingen.

Andere farmaceuten doen volgens Trump binnenkort ook toezeggingen over lagere medicijnprijzen. "De Verenigde Staten zijn klaar met het subsidiëren van de gezondheidszorg voor de rest van de wereld", zei Trump.