Amnesty: internetblokkade Afghanistan hindert essentiële diensten

KABUL (ANP/AFP) - Amnesty International is bezorgd over het besluit van de Taliban om de toegang tot het internet in Afghanistan af te sluiten. De mensenrechtenorganisatie spreekt van "een roekeloze maatregel die verstrekkende gevolgen zal hebben voor hulpverlening, de toegang tot gezondheidszorg en andere essentiële diensten, op een moment dat Afghanistan te maken heeft met meerdere humanitaire crises die bijna de helft van de bevolking treffen".

In een verklaring roept de organisatie de Taliban op de volledige internettoegang onmiddellijk te herstellen.

Een bron rond het fundamentalistische regime van de Taliban meldde maandag dat glasvezelverbindingen in Afghanistan "tot nader order" worden afgesneden. Internetwaakhond Netblocks meldde dat er feitelijk sprake is van een volledige blackout in het land. Eerder deze maand waren er ook al berichten dat de Taliban, die in 2021 de macht grepen in Afghanistan, het internet in het noorden van het land hadden verstoord.