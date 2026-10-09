Trump: Rusland gaat diesel leveren aan VS en wereldmarkt

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Rusland gaat diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldwijde markt. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Volgens Trump heeft hij daarover gesproken met de Russische president Vladimir Poetin. Rusland levert per direct meer dan 300.000 ton diesel, aldus Trump.

In november komt dan nog eens 500.000 ton Russische diesel op de markt en gelijk daarna nog eens 1 miljoen ton, aldus Trump. Hij spreekt van een zeer succesvolle discussie met Poetin en zegt dat de leveringen zullen helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor Amerikaanse boeren en truckers.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een tijdelijke vergunning afgegeven om Russische diesel op de wereldmarkt te brengen. Die vergunning geldt tot april 2027.