VVD'er Eric van der Burg 'stomverbaasd' na opstappen minister

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 20:19
DEN HAAG (ANP) - VVD-Kamerlid Eric van der Burg is "stomverbaasd" dat buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) vrijdag is opgestapt. "Ik wil eerst eens kijken wat er aan de hand is", reageert hij kort nadat het nieuws bekend werd.
Zijn coalitiegenoot Henk Vermeer van BBB zegt dat het "een persoonlijke beslissing" van de NSC'er is om op te stappen. "Daar hebben we het mee te doen." Gevraagd naar zijn mening zegt Vermeer: "We moeten gewoon kijken of er maatregelen zijn die wij kunnen nemen om meer hulp naar Gaza te krijgen. Daar zou het over moeten gaan."
