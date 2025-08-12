Massale zoekactie voor kust Italië naar 6-jarig jongetje

VENETIË (ANP) - Voor de kust van de Italiaanse badplaats Cavallino Treporti, vlak bij Venetië, is maandagmiddag en -avond massaal gezocht naar een 6-jarig jongetje. Het kind was voor het strand bij de camping Vela Blu het water ingegaan en werd niet meer teruggevonden. Zijn moeder sloeg rond 16.00 uur alarm, waarna de hulpdiensten en toeristen op het strand massaal begonnen met de zoekactie.

FlightRadar meldt op X dat een vliegtuig van de kustwacht en een politiehelikopter voor de kust naar het Italiaanse jongetje zochten. Volgens de Italiaanse krant La Stampa vormden zeker zeshonderd badgasten een menselijke ketting in de hoop het kind te vinden. Ook zwemmers gingen honderden meters in zee op zoek naar het kind.

Er waren volgens La Stampa geen waarschuwingen voor hoge golven of gevaarlijke stromingen op het moment dat het kind verdween. Veel badgasten bleven volgens de krant tot zonsondergang op het strand, ook om te bidden.