Trump stopt per direct handelsgesprekken met Canada

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump stopt per direct alle handelsgesprekken met Canada in verband met een Canadese belasting op digitale diensten. Dat meldde Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social. Ook zei hij dat Canada binnen zeven dagen te horen krijgt wat voor importheffingen het land krijgt opgelegd.

Hij noemde die belasting op digitale diensten een "directe en openlijke aanval" op de Verenigde Staten. De belasting zou onder meer moeten gaan gelden voor diensten van Amerikaanse techbedrijven.

"Op basis van deze schandalige belasting staken we alle gesprekken met Canada over handel, met onmiddellijke ingang. We zullen Canada laten weten welk tarief ze zullen betalen om zaken te doen in de VS binnen een periode van zeven dagen", aldus Trump op Truth Social.