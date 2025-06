Suzan & Freek emotioneel bij eerste show sinds nieuws over ziekte

BROUWERSDAM (ANP) - Suzan & Freek waren vrijdagavond zichtbaar geëmotioneerd toen zij het podium van Concert at SEA opliepen. Het stel geeft daar hun eerste optreden sinds ze eind mei bekendmaakten dat Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Het eerste lied dat Suzan & Freek zongen, was Dromen In Kleur.

Het duo kwam hand in hand het podium oplopen onder luid applaus van duizenden aanwezige fans. Suzan Stortelder en Rikkerink knuffelden elkaar en pinkten tranen weg. Ook in het publiek waren mensen zichtbaar ontroerd.

Twee weken geleden maakten Suzan & Freek bekend hun optredens te hervatten, ondanks de ziekte van Rikkerink. Die keuze werd "in goed overleg" met de arts gemaakt. Eerder hadden zij nog besloten te stoppen met optreden.

Het stel maakte eind mei, tegelijkertijd met het nieuws over de ziekte van Rikkerink, ook bekend een kindje te verwachten. Zij krijgen samen een zoontje.