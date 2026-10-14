Trump: Taiwan gaat miljarden investeren in gasproject Alaska

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Taiwan heeft volgens de Amerikaanse president Donald Trump toegezegd de komende twintig jaar 30 procent van het gas af te nemen uit een groot energieproject in Alaska. Het land zou daarnaast 4,4 miljard dollar (3,9 miljard euro) investeren in het project. Trump maakte de afspraken dinsdag bekend tijdens een campagnebijeenkomst in Alaska. Taiwan heeft zijn uitspraken nog niet bevestigd.

Het project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) kampt al tientallen jaren met een gebrek aan investeerders en bindende contracten. Er moet onder meer een pijpleiding van bijna 1300 kilometer worden aangelegd.

Trump zei eerder deze maand dat Zuid-Korea 54 miljard dollar zou investeren, maar Seoul betwistte dat. Volgens de Zuid-Koreaanse minister van Industrie hangt deelname af van de commerciële haalbaarheid.

Het project is politiek belangrijk voor Trump in de aanloop naar de Amerikaanse Congresverkiezingen van 3 november. In Alaska dreigt zijn Republikeinse Partij een Senaatszetel te verliezen.