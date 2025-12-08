ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump uit felle kritiek op EU-boete voor socialmediabedrijf X

Economie
door anp
maandag, 08 december 2025 om 22:49
anp081225153 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump begrijpt niet hoe Europese toezichthouders de hoge boete voor socialmediabedrijf X kunnen rechtvaardigen. Hij noemde de boete van 120 miljoen euro voor het bedrijf van Elon Musk maandag "naar" en zei dat Europa "in een aantal slechte richtingen" gaat.
Volgens Brussel heeft X regels voor onlinecontent overtreden. Trump is het hier niet mee eens. "Ik zie niet hoe ze dat kunnen doen. Europa moet heel voorzichtig zijn", waarschuwde hij. Vorige week bagatelliseerde Musk de boete op zijn platform en reageerde met "Bullshit" onder een bericht van de Europese Commissie waarin de boete werd aangekondigd. "Vrijheid van meningsuiting is de basis van de democratie. De enige manier om te weten waar je voor stemt", schreef de Amerikaanse miljardair.
Musk vindt ook dat de EU moet worden opgeheven. Eerder beschuldigde hij de EU al van censuur.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

Loading