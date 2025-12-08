Trump uit felle kritiek op EU-boete voor socialmediabedrijf X

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump begrijpt niet hoe Europese toezichthouders de hoge boete voor socialmediabedrijf X kunnen rechtvaardigen. Hij noemde de boete van 120 miljoen euro voor het bedrijf van Elon Musk maandag "naar" en zei dat Europa "in een aantal slechte richtingen" gaat.

Volgens Brussel heeft X regels voor onlinecontent overtreden. Trump is het hier niet mee eens. "Ik zie niet hoe ze dat kunnen doen. Europa moet heel voorzichtig zijn", waarschuwde hij. Vorige week bagatelliseerde Musk de boete op zijn platform en reageerde met "Bullshit" onder een bericht van de Europese Commissie waarin de boete werd aangekondigd. "Vrijheid van meningsuiting is de basis van de democratie. De enige manier om te weten waar je voor stemt", schreef de Amerikaanse miljardair.

Musk vindt ook dat de EU moet worden opgeheven. Eerder beschuldigde hij de EU al van censuur.