Sint-Maarten vraagt tijdelijk militaire bijstand om criminaliteit

PHILIPSBURG/DEN HAAG (ANP) - Premier Luc Mercelina van Sint-Maarten heeft maandag in Den Haag premier Dick Schoof gevraagd om tijdelijke militaire bijstand. Hij wil hulp bij het bestrijden van de stijgende criminaliteit op het eiland. Volgens Mercelina is er recent sprake van een toename van georganiseerde misdaad.

De militaire bijstand heeft als doel de inwoners van Sint-Maarten gerust te stellen "dat alle nodige maatregelen worden genomen om de nationale veiligheid en de openbare veiligheid te handhaven", aldus Mercelina. Op het eiland waren in de afgelopen periode veel geweldsincidenten.

Zaterdagavond maakte een overval op een juwelier veel reacties los. Vier gemaskerde en in het zwart geklede mannen overvielen met veel geweld een zaak in een druk uitgaansgebied. Veel getuigen filmden de inbraak en zetten deze op sociale media.

Minister van Justitie Nathalie Tackling noemde de overval een aanval op de rechtsstaat. Tegen de verantwoordelijken zei ze: "Jullie zullen worden opgespoord, jullie zullen worden vervolgd, en jullie zullen de consequenties ondervinden. Deze daden zijn geen tekenen van lef. Het zijn misdrijven, en zij zullen worden gestopt."