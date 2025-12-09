ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sint-Maarten vraagt tijdelijk militaire bijstand om criminaliteit

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 3:15
anp091225001 1
PHILIPSBURG/DEN HAAG (ANP) - Premier Luc Mercelina van Sint-Maarten heeft maandag in Den Haag premier Dick Schoof gevraagd om tijdelijke militaire bijstand. Hij wil hulp bij het bestrijden van de stijgende criminaliteit op het eiland. Volgens Mercelina is er recent sprake van een toename van georganiseerde misdaad.
De militaire bijstand heeft als doel de inwoners van Sint-Maarten gerust te stellen "dat alle nodige maatregelen worden genomen om de nationale veiligheid en de openbare veiligheid te handhaven", aldus Mercelina. Op het eiland waren in de afgelopen periode veel geweldsincidenten.
Zaterdagavond maakte een overval op een juwelier veel reacties los. Vier gemaskerde en in het zwart geklede mannen overvielen met veel geweld een zaak in een druk uitgaansgebied. Veel getuigen filmden de inbraak en zetten deze op sociale media.
Minister van Justitie Nathalie Tackling noemde de overval een aanval op de rechtsstaat. Tegen de verantwoordelijken zei ze: "Jullie zullen worden opgespoord, jullie zullen worden vervolgd, en jullie zullen de consequenties ondervinden. Deze daden zijn geen tekenen van lef. Het zijn misdrijven, en zij zullen worden gestopt."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

MatroesjkaRussisch4-2-Bodour

Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

Scherm­afbeelding 2025-12-08 om 06.15.27

Hoe een Nederlandse AI-actrice Hollywood de stuipen op het lijf jaagt

Loading