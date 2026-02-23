Trump: uitspraak over heffingen heeft me meer macht gegeven

WASHINGTON (ANP) - Met zijn uitspraak over de importheffingen van de regering-Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof "per ongeluk en onbewust" Donald Trump meer macht gegeven. Dat schrijft de Amerikaanse president op zijn socialemediaplatform Truth Social. Het hof doorkruiste vrijdag een groot deel van de door de VS ingestelde importheffingen tegen andere landen. Volgens het hof waren die keuzes in sommige gevallen onwettig.

Volgens Trump heeft het hof met de uitspraak zijn fiat gegeven voor de tarieven die het niet beschouwt als onwettig. Daarmee kunnen deze volgens de Amerikaanse leider "op een krachtigere en onaangenamere manier" worden ingezet dan de heffingen tot nu toe zijn gebruikt. "Ons incompetente hooggerechtshof heeft een fantastisch resultaat bereikt voor de verkeerde mensen, en daarvoor moeten zij zich schamen", aldus Trump.

In zijn bericht schrijft Trump het hof, anders dan de officiële titel van het instituut, consequent in kleine letters "vanwege het complete gebrek aan respect".