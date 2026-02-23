ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: uitspraak over heffingen heeft me meer macht gegeven

Economie
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 13:54
anp230226120 1
WASHINGTON (ANP) - Met zijn uitspraak over de importheffingen van de regering-Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof "per ongeluk en onbewust" Donald Trump meer macht gegeven. Dat schrijft de Amerikaanse president op zijn socialemediaplatform Truth Social. Het hof doorkruiste vrijdag een groot deel van de door de VS ingestelde importheffingen tegen andere landen. Volgens het hof waren die keuzes in sommige gevallen onwettig.
Volgens Trump heeft het hof met de uitspraak zijn fiat gegeven voor de tarieven die het niet beschouwt als onwettig. Daarmee kunnen deze volgens de Amerikaanse leider "op een krachtigere en onaangenamere manier" worden ingezet dan de heffingen tot nu toe zijn gebruikt. "Ons incompetente hooggerechtshof heeft een fantastisch resultaat bereikt voor de verkeerde mensen, en daarvoor moeten zij zich schamen", aldus Trump.
In zijn bericht schrijft Trump het hof, anders dan de officiële titel van het instituut, consequent in kleine letters "vanwege het complete gebrek aan respect".
loading

POPULAIR NIEUWS

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

47529061_m

Barentsburg als bruggenhoofd: waarom Svalbard nu strategischer is dan Groenland voor NAVO en Rusland

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Deadliest-Viruses-Site

De 10 dodelijkste virussen ter wereld

Loading