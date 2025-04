Trump valt uit tegen Fed-voorzitter, Wall Street scherp omlaag

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten gingen maandag onderuit nadat president Donald Trump opnieuw tekeerging tegen Fed-voorzitter Jerome Powell. Trump riep de centrale bank op om de rente te verlagen, terwijl steeds meer signalen erop wijzen dat zijn handelsoorlog de economie van de Verenigde Staten richting een recessie duwt. In een bericht op sociale media maakte Trump de voorzitter van de centrale bank uit voor "meneer Te Laat" en een "grote loser."

Trump is al langer ontevreden over het rentebeleid van de Federal Reserve, dat onafhankelijk van de Amerikaanse regering is. De aanhoudende aanvallen op Powell hebben de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed bij het bepalen van het monetaire beleid van 's werelds grootste economie verder aangewakkerd. Mede hierdoor daalde de dollar verder, tot het laagste niveau in drie jaar. Op de valutamarkt noteerde de euro op 1,1515 dollar, vergeleken met 1,1375 dollar bij het slot van de Amerikaanse beurzen vorige week donderdag.

Het uitblijven van vooruitgang in de wereldwijde handelsbesprekingen zorgde voor een extra domper bij beleggers. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 2,5 procent op 38.170,41 punten. De breder samengestelde S&P 500 verloor 2,4 procent op 5158,20 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 2,6 procent tot 15.870,90 punten.