Trump komt naar Rome voor begrafenis paus

De Amerikaanse president Donald Trump komt samen met zijn vrouw Melania naar de begrafenis van de paus in Rome, laat hij op zijn platform Truth Social weten. Eerder op de dag had Trump al gereageerd op de dood van paus Franciscus. "Rust in vrede paus Franciscus! Moge God hem en allen die van hem hielden zegenen!", schreef Trump over de leider van de Rooms-Katholieke Kerk.

Wanneer de begrafenis van de paus plaatsvindt, is nog onduidelijk. Het Vaticaan liet weten dat dit normaliter vrijdag, zaterdag of zondag zal zijn. Een groep kardinalen komt dinsdag bijeen om een besluit te nemen.

Paus Franciscus liet in zijn testament opnemen dat hij begraven wil worden in de Basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome en niet in de Sint-Pietersbasiliek in het Vaticaan, waar veel eerdere pausen zijn begraven.