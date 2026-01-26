ECONOMIE
Trump verhoogt importheffingen Zuid-Korea naar 25 procent

Economie
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 23:38
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump verhoogt de importheffingen op goederen uit Zuid-Korea, waaronder auto's, hout en farmaceutische producten. De tarieven gaan van 15 naar 25 procent, zo maakte Trump maandag bekend.
Volgens Trump leeft het Zuid-Koreaanse parlement een eerder gesloten handelsakkoord met de Verenigde Staten niet na. Op Truth Social schreef hij dat Zuid-Koreaanse parlementsleden dan wel het recht hebben om het akkoord niet te implementeren, maar dat dit voor Washington aanleiding is om de invoerheffingen te verhogen.
