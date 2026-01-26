Wall Street omhoog in aanloop naar Fed-besluit en kwartaalcijfers

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag hoger geëindigd, in aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve en belangrijke bedrijfscijfers later deze week. De centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Het is de eerste vergadering dit jaar. Verwacht wordt dat de Fed de leenkosten in de grootste economie ter wereld onveranderd laat. Dat besluit leidt naar verwachting tot kritiek van president Donald Trump, die juist lagere rentetarieven wil voor Amerikanen.

Eerder deze maand laaiden de zorgen over de onafhankelijkheid van de Fed opnieuw op. Dat kwam doordat het ministerie van Justitie Fed-voorzitter Jerome Powell dagvaardde vanwege de renovatiekosten van het hoofdkantoor van de Fed. Volgens Powell wil de regering-Trump echter druk uitoefenen op de centrale bank om de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 49.412,40 punten. De S&P 500-index klom 0,5 procent tot 6950,23 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 23.601,36 punten.

Extreem winterweer

Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines (min 0,7 procent) gingen omlaag. In de VS zijn de afgelopen dagen duizenden vluchten geschrapt door het extreme winterweer in het land. Intel zakte 5,7 procent. De chipfabrikant kelderde vrijdag al 17 procent na tegenvallende vooruitzichten voor het huidige kwartaal.

Het cijferseizoen op Wall Street gaat deze week in volle vaart door. Zo komen de grote techbedrijven Apple, Microsoft, Meta Platforms en Tesla met resultaten. Beleggers zijn vooral benieuwd of de grote AI-investeringen van deze bedrijven resultaten beginnen op te leveren.

Gould en zilver bereikten recordniveaus

Goud en zilver, die in onzekere tijden als veilige beleggingen worden gezien, bereikten nieuwe recordniveaus. Goud kostte voor het eerst meer dan 5000 dollar en tikte op ruim 5110 dollar per troy ounce (31,1 gram) een nieuw record aan. Zilver steeg vrijdag al voor het eerst tot boven de 100 dollar en bereikte een nieuw record op meer dan 110 dollar.

Amerikaanse goudmijnbedrijven als Gold Fields en Harmony Gold stegen tot 8 procent. USA Rare Earth werd bijna 8 procent meer waard. De Amerikaanse overheid neemt naar verluidt een belang van 10 procent in het mijnbouwbedrijf als onderdeel van een investeringspakket van 1,6 miljard dollar.

Ook GameStop (plus 4,5 procent) vond de weg omhoog. De beroemde belegger Michael Burry, bekend van zijn juiste voorspelling van de financiële crisis van 2007, liet weten dat hij aandelen van de GameStop-winkelketen aan het kopen is.