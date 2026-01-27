Bol loopt eerste 800 meter op indoorwedstrijd in Metz

METZ (ANP) - Femke Bol maakt haar debuut op de 800 meter op 8 februari bij de indoorwedstrijd in het Franse Metz. Haar coach Laurent Meuwly heeft dit bevestigd tegen het ANP.

"We beleven een belangrijke wereldpremière in Metz op 8 februari", kondigde Dominique Abisse, de voorzitter van Athletics Metz Métropole, op een regionale televisiezender aan. "Femke Bol besloot drie maanden geleden om van de 400 meter horden over te stappen naar de 800 meter. En ze loopt haar eerste 800 meter in Metz."

Bol maakte op 10 oktober bekend 'haar' 400 meter horden, het nummer waarop ze tweevoudig wereldkampioen is, vaarwel te zeggen. De 25-jarige atlete kondigde toen aan zich te gaan richten op de 800 meter. "Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik ga voor een extra rondje, minder obstakels op de weg of andere obstakels", zei ze.

De indoormeeting in Metz is bekend terrein voor Bol. Ze liep er vorig jaar niet, maar in de vijf jaar ervoor steeds, vaak een 200 en 400 meter. In 2024 verbeterde ze daar haar eigen Nederlandse record op de 200 meter naar 22,64.

Bol zei eerder niet precies te weten wat ze kan op het nieuwe nummer. "Ik ga erin als een groentje, want ik heb geen idee hoe hard ik kan. Ik hoop niet dat mensen verwachten dat ik een wereldrecord loop in mijn eerste race, want dat is onmogelijk", zei ze in oktober. Ze wil toewerken naar de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.