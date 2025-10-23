ECONOMIE
Trump verleent gratie aan oprichter grootste cryptobeurs Binance

door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 20:00
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Changpeng Zhao, medeoprichter en voormalig topman van 's werelds grootste cryptobeurs Binance, heeft gratie gekregen van de Amerikaanse president Donald Trump. De ondernemer zat vorig jaar nog een gevangenisstraf van vier maanden uit omdat Binance onder zijn leiding onvoldoende deed om witwassen met crypto's tegen te gaan. Dat leverde Zhao ook een persoonlijke boete op van 50 miljoen dollar.
In een verklaring zei Karoline Leavitt, perschef van het Witte Huis, dat Trump "zijn grondwettelijke bevoegdheid heeft uitgeoefend door gratie te verlenen aan de heer Zhao, die door de regering-Biden werd vervolgd in diens oorlog tegen cryptocurrency".
Hoewel de details van de gratie nog niet bekend zijn gemaakt, zou het de weg kunnen vrijmaken voor Zhao om terug te keren bij het bedrijf. Het kan Binance ook de kans bieden om uit te breiden in de Verenigde Staten, nu de crypto-industrie bloeit onder de regering-Trump.
