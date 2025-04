Trump: vertrek Fed-baas Powell kan niet snel genoeg komen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat het vertrek van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell niet snel genoeg kan komen. Volgens Trump moet de Amerikaanse centrale bank de rente verlagen. Maar Powell heeft juist gezegd dat hij daar nog mee wil wachten.

Het centralebankhoofd gaf woensdag aan dat de Amerikaanse importheffingen hoger waren dan waarvan de Fed was uitgegaan en benadrukte nogmaals dat deze waarschijnlijk leiden tot stijgende prijzen en tragere economische groei. Ook zei Powell dat de Fed zou wachten op meer gegevens voordat de rentetarieven worden gewijzigd.

Trump reageerde donderdag op zijn socialemediaplatform fel: "Powells vertrek kan niet snel genoeg komen!" Het was niet meteen duidelijk of Trump hiermee verwees naar het geplande einde van Powells termijn in 2026, of dat hij Powell als Fed-baas wil ontslaan. Het Witte Huis was volgens persbureau Bloomberg niet direct bereikbaar voor commentaar. De Fed weigerde te reageren.