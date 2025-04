Onderzoekers: minderjarigen beter beschermen tegen alcoholreclame

DEN HAAG (ANP) - Regels rond reclame voor ongezonde voeding en alcohol zouden moeten worden aangescherpt ter bescherming van minderjarigen. Zo zouden restricties op dat gebied moeten worden uitgebreid naar publieke ruimten, zoals sportevenementen en supermarkten. Ook zouden influencers transparanter moeten zijn. Dat adviseren onderzoekers in de zogeheten Monitor Kindermarketing voor Voedingsproducten en de Monitor Alcoholmarketing.

De studies tonen aan dat kinderen in hun dagelijkse omgeving volop worden blootgesteld aan marketing. Dat gebeurt vaak op kanalen die niet specifiek gericht zijn op jongeren, maar waar ze wel gebruik van maken. "Hierdoor vallen ze buiten het bereik van bestaande wet- en regelgeving en reclamecodes voor voeding en alcohol", luidt een conclusie.

Alcoholreclame is zichtbaar bij grote sportevenementen, zoals het EK voetbal of de Champions League. In supermarkten wordt ondanks een verbod snoep verkocht waarbij tekenfilmfiguren op de verpakking staan.