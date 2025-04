Amsterdam zet 'stop op nieuwe datacentra' in de gemeente

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam kiest ervoor om geen nieuwe datacentra of een uitbreiding van datacentra toe te staan in de gemeente. "De ruimte in Amsterdam is schaars, niet alleen voor woningbouw, maar ook op het elektriciteitsnetwerk. Fysieke ruimte en ruimte op het elektriciteitsnet zal de stad gebruiken voor andere prioriteiten, zoals stedelijke ontwikkeling", aldus de gemeente in een verklaring.

Alleen projecten die een aanvraag hebben ingediend voor 28 december 2023 of waarmee al verregaande gesprekken zijn, komen nog in aanmerking, schrijft verantwoordelijk wethouder Zita Pels aan de gemeenteraad. Volgens haar zijn datacentra niet alleen groot, maar vragen ze ook veel energie. "Die ruimte is er op dit moment niet", aldus Pels.

De beslissing is een vervolg op een tijdelijke stop, die eind 2023 werd afgekondigd. Vier lopende aanvragen, die tijdig werden ingediend, vallen nog onder het 'oude regime'. Na 2030 wordt bekeken of er wel weer ruimte is voor datacenters in de gemeente.