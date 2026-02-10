ECONOMIE
Philips boekt eerste jaarwinst sinds 2021

Economie
door Redactie
dinsdag, 10 februari 2026 om 7:46
bijgewerkt om dinsdag, 10 februari 2026 om 8:13
anp100226053 1
Philips heeft voor het eerst sinds 2021 een boekjaar afgesloten met een nettowinst. Het zorgtechnologiebedrijf wist de verkopen ondanks extra importheffingen in de Verenigde Staten op peil te houden. Tegelijkertijd verbeterde de winstgevendheid door kostenbesparingen. Ook was het bedrijf minder geld kwijt dan in voorgaande jaren aan de grote terugroepactie voor slaapapneuapparaten en aanverwante rechtszaken.
In 2025 boekte Philips een omzet van 17,8 miljard euro. Gecorrigeerd voor onder andere wisselkoersen of de verkoop van bedrijfsonderdelen was dat een stijging van 3 procent. Vooral de verkoop van producten voor persoonlijke verzorging, zoals scheerapparaten, trok aan. De nettowinst kwam uit op 897 miljoen euro, tegenover een verlies van 698 miljoen euro een jaar eerder.
Philips maakte ook de doelstellingen voor de komende jaren bekend. Tot en met 2028 wil het bedrijf 1,5 miljard euro aan besparingen doorvoeren. Ook mikt Philips op jaarlijkse omzetgroei rond de 5 procent.
