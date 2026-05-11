EU wil 'rode lijnen' in onderhandelingen met Rusland vaststellen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 18:12
BRUSSEL (ANP) - De EU wil een actievere rol gaan spelen in toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken gaan eind deze maand bepalen waarover de EU met Rusland wil praten en "wat onze rode lijnen zijn", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag na afloop van de vergadering met de ministers in Brussel.
Die uitgangspunten zijn nodig om als Europa een "actievere rol te kunnen spelen" om een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne te bereiken, voegde ze daaraan toe. "Er kan geen rechtvaardige en duurzame vrede zijn zonder dat Rusland ter verantwoording wordt geroepen."
Kallas heeft een lijst opgesteld van punten waarop Rusland concessies moet doen, zonder daar concrete voorbeelden van te geven. "We moeten daarover eerst de discussie met de lidstaten aangaan."
Ook minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) noemde na afloop geen concrete rode lijnen. Het "allerbelangrijkste" vindt hij dat er geen vredesakkoord kan worden gesloten waar Oekraïne niet achter staat.
