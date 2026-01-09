Trump: VS beslissen welke oliebedrijven in Venezuela mogen werken

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten zullen beslissen welke oliebedrijven actief mogen zijn in Venezuela. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd voorafgaand aan een ontmoeting met bestuurders van oliebedrijven in het Witte Huis, waar wordt gepraat over de heropbouw van de Venezolaanse olie-industrie.

Volgens Trump beslist zijn regering welke bedrijven mogen investeren in de verouderde oliesector van Venezuela. Daarbij maken de VS en niet Venezuela afspraken met bedrijven. Trump verklaarde ook dat de veiligheid van oliebedrijven in Venezuela gegarandeerd zal worden door de VS. Bij de ontmoeting zijn bijvoorbeeld de grote Amerikaanse maatschappijen Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips aanwezig.

"We zullen praten over hoe deze geweldige Amerikaanse bedrijven snel de vervallen Venezolaanse olie-industrie kunnen helpen herbouwen en miljoenen vaten aan productie zullen brengen ten gunste van de VS, de bevolking van Venezuela en de rest van de wereld", aldus Trump.