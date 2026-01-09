ECONOMIE
Schaatsster In 't Hof op EK derde op 3000 meter, goud Wiklund

Sport
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 21:24
TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Sanne in 't Hof heeft op de EK afstanden brons veroverd op de 3000 meter. De 27-jarige schaatsster was met een tijd van 4.05,91 ruim langzamer dan Ragne Wiklund. De Noorse dook met 4.00,54 onder haar eigen baanrecord. Het zilver ging naar Sandrine Tas uit België met 4.05,26.
Gioya Lancee kwam in de eerste rit tot een tijd van 4.13,28. Ze werd daarmee uiteindelijk achtste. Evelien Vijn was in de rit erna met 4.12,83 nipt sneller en werd zevende.
Titelverdedigster Marijke Groenewoud deed niet mee aan de EK afstanden. Ze plaatste zich eerder voor de Spelen van Milaan door op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) de 3000 meter te winnen. In 't Hof, Vijn en Lancee wisten zich niet te kwalificeren voor de Spelen.
