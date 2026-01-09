ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prins schaatst op EK naar zilver op 1000 meter achter Zurek

Sport
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 22:11
anp090126216 1
TOMASZOW MAZOWIECKI (ANP) - Schaatser Tim Prins heeft op de EK afstanden in Polen zilver veroverd op de 1000 meter. De 22-jarige Fries moest met 1.09,35 de titel laten aan de Pool Damian Zurek. Die won in 1.08,55. Het brons ging naar Marten Liiv uit Estland in 1.09,61.
Prins was de meestbesproken schaatser na het bekendmaken van de olympische selectie. Hij eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen als derde op de 1500 meter en had zich daarmee in principe gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De selectiecommissie van de schaatsbond besloot echter Marcel Bosker, de nummer 3 op de 5000 meter, als negende schaatser mee te nemen naar Milaan omdat die nodig is voor de ploegenachtervolging.
Merijn Scheperkamp kwam in Polen tot 1.09,65 en eindigde net naast het podium. Hij werd vierde. Kayo Vos kwam in de eerste rit tot 1.10,70. Dat was goed voor de dertiende plaats.
'Andere voorbereiding dan normaal'
"Het was niet gemakkelijk, vanaf de eerste meter liep het eigenlijk niet en had ik geen energie", zei Prins bij de NOS. "Ik heb twee keer geschaatst voordat ik hierheen ging en had een iets andere voorbereiding dan normaal. Ik merkte wel dat ik steeds meer zin had om te laten zien wat ik in huis heb. Dat is niet helemaal gelukt, maar dat is verklaarbaar. Zurek is 0,8 seconde sneller en de verdiende winnaar."
Titelverdediger Kjeld Nuis deed niet mee aan de EK afstanden. Hij bereidt zich voor op de Olympische Spelen in Milaan, waar hij uitkomt op de 1000 en 1500 meter. Nuis won in 2024 op de EK voor landgenoten Jenning de Boo en Prins.
loading

POPULAIR NIEUWS

Screenshot-2025-06-27-at-2-19-35-PM

Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

ANP-546525487

Wetenschappers ontdekken opvallend verband tussen cafeïne, buikvet en diabetes

a2753be71d8edc05a5d066d28e9e2aa9,65894f14

Het regime van de mullahs staat op instorten

anp090126108 1

Meloni: ernstige gevolgen NAVO bij Amerikaanse inval Groenland

211386560_m

Als je dit persoonlijkheidstype hebt is je kans op een gelukkig huwelijk het grootst

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

Loading