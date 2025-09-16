Trump: VS en China hebben deal gesloten over verkoop TikTok in VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en China hebben een deal gesloten waarmee TikTok in de VS actief kan blijven, meldt Donald Trump dinsdag. Een groep bedrijven wil de Amerikaanse activiteiten volgens hem overnemen van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Hij gaf geen details en zegt later bekend te maken wie de kopers zijn.

Ingewijden zeiden deze week tegen CBS News dat softwarebedrijf Oracle onderdeel uitmaakt van een consortium bedrijven dat TikTok in de VS zou overnemen. CNBC meldde dinsdag dat de deal naar verwachting binnen de komende 30 tot 45 dagen wordt afgerond en dat die zowel bestaande investeerders in ByteDance als nieuwe investeerders omvat.

De verkoop aan Amerikaanse eigenaren moet een einde maken aan een dreigend TikTok-verbod in de VS. Vorig jaar werd een wet aangenomen die het populaire platform in de VS verbiedt, tenzij TikTok in de VS in Amerikaanse handen komt.