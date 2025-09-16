ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: VS en China hebben deal gesloten over verkoop TikTok in VS

Economie
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 16:18
anp160925200 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en China hebben een deal gesloten waarmee TikTok in de VS actief kan blijven, meldt Donald Trump dinsdag. Een groep bedrijven wil de Amerikaanse activiteiten volgens hem overnemen van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Hij gaf geen details en zegt later bekend te maken wie de kopers zijn.
Ingewijden zeiden deze week tegen CBS News dat softwarebedrijf Oracle onderdeel uitmaakt van een consortium bedrijven dat TikTok in de VS zou overnemen. CNBC meldde dinsdag dat de deal naar verwachting binnen de komende 30 tot 45 dagen wordt afgerond en dat die zowel bestaande investeerders in ByteDance als nieuwe investeerders omvat.
De verkoop aan Amerikaanse eigenaren moet een einde maken aan een dreigend TikTok-verbod in de VS. Vorig jaar werd een wet aangenomen die het populaire platform in de VS verbiedt, tenzij TikTok in de VS in Amerikaanse handen komt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

Loading