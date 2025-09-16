Atria: Veiligheid vrouwen in troonrede belangrijke stap

AMSTERDAM (ANP) - Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, vindt het benoemen van de veiligheid van vrouwen in de troonrede een "belangrijke stap", maar benadrukt dat "woorden door daden gevolgd moeten worden".

"Zolang er niet structureel wordt geïnvesteerd in de preventie van gendergerelateerd geweld, blijft de veiligheid van vrouwen en lhbtqi+ personen onzeker", stelt een woordvoerder. Het kennisinstituut pleit ervoor dat er structurele aandacht moet komen voor "bewustwording, onderwijs en het doorbreken van schadelijke normen en rolpatronen".