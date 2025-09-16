ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atria: Veiligheid vrouwen in troonrede belangrijke stap

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 16:12
anp160925199 1
AMSTERDAM (ANP) - Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, vindt het benoemen van de veiligheid van vrouwen in de troonrede een "belangrijke stap", maar benadrukt dat "woorden door daden gevolgd moeten worden".
"Zolang er niet structureel wordt geïnvesteerd in de preventie van gendergerelateerd geweld, blijft de veiligheid van vrouwen en lhbtqi+ personen onzeker", stelt een woordvoerder. Het kennisinstituut pleit ervoor dat er structurele aandacht moet komen voor "bewustwording, onderwijs en het doorbreken van schadelijke normen en rolpatronen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-493662351

Dit gebeurt er met je lichaam als je te veel eiwitten eet

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

72105589 l normal none

6 tekenen dat je de vriendschap beter kan beëindigen

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

Loading