Deze natuurlijke crème laat rimpels verdwijnen: tot 15 procent minder in vier weken

Een simpele crème met een stof uit blauwe bessen kan echt helpen tegen huidveroudering. Dat zeggen Chinese wetenschappers. Zij testten het uit en zagen bij iedere testpersoon minder rimpels en een betere huid na slechts een maand.

De studie duurde 28 dagen en betrok 31 Chinezen tussen de 32 en 53 jaar. Elke dag smeerden ze een romige crème met 0,1 procent pterostilbeen op één helft van hun gezicht. Pterostilbeen is een natuurlijke antioxidant (een stof die cellen beschermt tegen schade). Het lijkt op resveratrol, dat je misschien kent uit rode wijn, maar het is stabieler en dringt beter door in de huid. Het remt ontstekingen en helpt bij de aanmaak van collageen, het eiwit dat de huid stevig houdt. Deze stof komt van nature voor in bosbessen, druiven en veenbessen.

De andere helft kreeg een gewone crème zonder extra's. Dit was een dubbelblinde test, dus niemand wist wat waar zat. Na vier weken knapte de huid aan de pterostilbeen-kant flink op. De elasticiteit (hoe veerkrachtig de huid is) steeg met meer dan 32 procent. Voorhoofdrimpels slonken met bijna 14 procent, rimpels onder de ogen met 7 procent en kraaienpootjes met ruim 13 procent. Zelfs de poriën werden kleiner.

Diepere effecten onder de loep

Met microscopen keken de onderzoekers diep in de huidlagen. De behandelde kant werd dikker en kreeg meer collageen- en elastinevezels. Dat zijn de eiwitten die zorgen voor stevigheid en rek. Ook de verbinding tussen de bovenste en diepere huidlaag verbeterde. Alle deelnemers waren naar eigen zeggen blij met de pterostilbeencrème en ze zeggen geen negatieve bijwerkingen te hebben ervaren.