Wall Street begint voorzichtig na opmars, SpaceX opnieuw hoger

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn dinsdag voorzichtig begonnen, na de sterke opmars een dag eerder. Het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran bleef zorgen voor optimisme. Het gebrek aan details van het akkoord, dat naar verwachting vrijdag wordt ondertekend, zorgde wel voor enige terughoudendheid.

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk bleef gewild bij beleggers. Dat aandeel steeg 12,9 procent. In de eerste twee handelssessies sinds de historische beursgang op vrijdag won het aandeel al ruim 40 procent. De marktwaarde van het raket- en AI-bedrijf steeg volgens persbureau Bloomberg tot 2,8 biljoen dollar. Daarmee heeft SpaceX de beurswaarde van Amazon (plus 0,3 procent) van bijna 2,7 biljoen dollar overtroffen en is het het op vier na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld geworden. SpaceX kondigde daarnaast aan AI-programmeur Cursor over te nemen voor 60 miljard dollar. In april werd al bekend dat SpaceX die start-up wilde kopen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 52.052 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 7559 punten en techgraadmeter Nasdaq klom een fractie tot 26.680 punten.

Vredesakkoord VS en Iran

Maandag stegen de Amerikaanse beurzen tot 3,1 procent en eindigde de Dow op een nieuw slotrecord, na de overeenstemming tussen de VS en Iran over een vredesakkoord. Volgens verschillende Amerikaanse media is van een vredesakkoord echter geen sprake, maar gaat het om een "verlenging van het staakt-het-vuren" en een "pauze in de oorlog". Over belangrijke punten, zoals het nucleaire programma van Iran, zou nog geen overeenkomst zijn en er wordt in de komende zestig dagen verder onderhandeld. Dat betekent dat er mogelijk nog lastige gesprekken moeten plaatsvinden.

Qualcomm steeg 4,2 procent. Volgens technieuwssite The Information is de chipfabrikant in gesprek om AI-chipbedrijf Tenstorrent over te nemen voor 8 miljard tot 10 miljard dollar.

Rentebesluit Federal Reserve

Robinhood klom 0,7 procent. Het beleggingsplatform kondigde aan ongeveer 10 procent van zijn personeelsbestand te schrappen.

Beleggers wachten verder op het eerste rentebesluit van de Federal Reserve onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed begint dinsdag aan de tweedaagse vergadering en zal naar verwachting woensdag het rentetarief onveranderd laten, ondanks de hoge inflatie en oproepen van president Trump om de leenkosten te verlagen. Beleggers zijn vooral benieuwd naar wat Warsh zal zeggen over toekomstige rentestappen.