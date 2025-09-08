Trump: Europese leiders deze week in VS om Oekraïne te bespreken

WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump bezoeken enkele Europese leiders maandag of dinsdag de Verenigde Staten om te bespreken hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan worden opgelost. Trump zei dit vlak na zijn bezoek aan de US Open, een jaarlijks tennistoernooi in New York.

"Bepaalde Europese leiders komen maandag of dinsdag individueel naar ons land", zei Trump, zonder de leiders bij naam te noemen. Hij zei ook dat hij "binnenkort" met de Russische president Vladimir Poetin spreekt.

Trump sprak opnieuw zijn vertrouwen uit dat er snel een einde aan de oorlog komt. "De situatie tussen Rusland en Oekraïne, we gaan het oplossen."