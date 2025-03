Trump waarschuwt EU na tegenmaatregelen, haalt uit naar Ierland

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag beloofd met een reactie te komen op de aangekondigde tegenmaatregelen van de Europese Unie. Het landenblok reageerde daarmee op de importheffingen van de Verenigde Staten op aluminium en staal. Ook haalde Trump uit naar Ierland, dat volgens hem misbruik maakt van de VS.

De Amerikaanse heffingen zijn woensdag ingegaan. De EU kwam vervolgens met importheffingen op 26 miljard euro aan Amerikaanse goederen, waaronder sterke drank, motors en spijkerbroeken. Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kwam dat pakket overeen met de Amerikaanse tarieven. De maatregelen worden vanaf 1 april uitgerold en moeten volledig van kracht zijn op 13 april.

Trump sprak zijn vertrouwen uit over de uitkomst van de handelsoorlog die nu dreigt tussen de VS en de EU. "We gaan die financiële strijd winnen", aldus de Amerikaanse president.

Trump beweerde verder dat Ierland zijn belastingbeleid gebruikt om bedrijven weg te lokken uit de VS. Hij gaf de voormalige leiders van de VS de schuld voor het toestaan dat de bedrijven naar Ierland zijn verhuisd. "Ik heb veel respect voor Ierland, maar de Verenigde Staten hadden dit niet moeten laten gebeuren", aldus Trump, die woensdag een ontmoeting had met de Ierse premier Micheál Martin.