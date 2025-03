Video met Duterte op Facebook vlak voor landing in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Op Facebook is vlak voor zijn landing in Rotterdam een video verschenen van de Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte, schrijven Filipijnse media zoals ABS-CBN en Daily Tribune. "Dit wordt een lang juridisch proces", zegt Duterte op zijn Facebookprofiel. "Maar ik zeg jullie: ik blijf mijn land dienen." Het is niet duidelijk waar en wanneer de video precies is opgenomen en of Duterte die zelf online heeft gezet.

Duterte werd dinsdag opgepakt in Manilla, nadat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.

Binnen een dag werd Duterte op het vliegtuig gezet naar Nederland. "Het is een lange vlucht", stelt de oud-president in de video, die twee minuten duurt en half in het Filipijns is. Volgens ABS-CBN neemt hij de verantwoordelijkheid voor de 'oorlog tegen drugs' die hij voerde als burgemeester en president. Tijdens die oorlog zijn de moorden gepleegd waarvoor het ICC Duterte nu vervolgt.