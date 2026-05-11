Celstraf voor Duits koppel dat kinderen opsloot in 'horrorhuis'

Een Duits koppel is in Spanje veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en tien maanden, omdat ze hun kinderen jarenlang hadden opgesloten in een ernstig vervuild huis. De drie kinderen werden vorig jaar april bevrijd uit de woning in Noord-Spanje, die door een agent werd omschreven als een "horrorhuis".

Volgens de politie werden de kinderen (een tweeling en een broer van destijds 8 en 10 jaar oud) sterk ondervoed aangetroffen. Ze zouden in vieze pyjama's en luiers hebben gezeten en zwaar verwaarloosd zijn. In het huis lag overal afval en naast de doodzieke kat lagen uitwerpselen.

Ze zaten al drieënhalf jaar vast toen een van de buren alarm sloeg en de politie ging kijken. De ouders zeiden dat ze hun kinderen afgezonderd van de buitenwereld hadden gehouden zodat ze niet besmet zouden worden met ziektes als covid-19.

De 54-jarige vader en 49-jarige moeder zijn schuldig bevonden aan psychologisch misbruik en verwaarlozing. Ze werden vrijgesproken van onwettige opsluiting.