Trump wil dat importheffingen gepaard gaan met renteverlagingen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat de importheffingen die hij voor ogen heeft gepaard gaan met renteverlagingen. Op zijn socialmediaplatform Truth Social schreef hij woensdag: "De rentes moeten omlaag, iets wat hand in hand zou gaan met de aankomende importheffingen!!! Laten we knallen, Amerika!!!"

President Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde dinsdag nog in het Congres dat de centrale bank geen haast heeft met het verder verlagen van de rente. Volgens hem doet de Amerikaanse economie het de laatste tijd best goed, waardoor een nieuwe verlaging van de leenkosten niet nodig zou zijn. De Fed hield vorige maand de rente al onveranderd. Powell verschijnt woensdag opnieuw in het Congres om uitleg te geven over het rentebeleid.

In het verleden kwam Trump geregeld in conflict met Powell over het rentebeleid. Maar in december heeft Trump gezegd geen plannen te hebben om Powell te vervangen.

Trump benoemde Powell in 2018 als voorzitter van de Fed, als opvolger van Janet Yellen. Zij werd later minister van Financiën onder president Joe Biden. Biden verlengde Powells termijn. De relatie tussen Trump en Powell verslechterde echter snel, waarbij Trump tijdens zijn eerste ambtstermijn herhaaldelijk kritiek uitte op de Fed en zijn voorzitter vanwege het monetaire beleid. Daarmee doorbrak Trump een decennialange traditie waarin presidenten directe kritiek op de onafhankelijk opererende centrale bank vermeden.