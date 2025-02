Delegatie Hamas in Egypte voor overleg over bestand

CAÏRO (ANP/AFP) - Een delegatie van Hamas is in de Egyptische hoofdstad Caïro aangekomen voor overleg met Egyptische bemiddelaars over het bestand met Israël. Het overleg is gericht op het beëindigen van de "huidige crisis", aldus een Hamasfunctionaris. Het bestand ligt momenteel zwaar onder druk.

Hamas maakte deze week bekend de vrijlating van Israëlische gijzelaars aanstaande zaterdag op te schorten, omdat Israël zich niet aan de afspraken zou houden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde vervolgens dat het staakt-het-vuren wordt beëindigd als de gijzelaars niet vrijkomen.

De delegatie in Egypte wordt geleid door Khalil al Hayya, de leider van de Palestijnse groepering in de Gazastrook. De delegatie zal volgens de functionaris "manieren bespreken om de huidige crisis te beëindigen en ervoor te zorgen dat de bezettingsmacht zich houdt aan de uitvoering van de overeenkomst".