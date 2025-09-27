Ongeveer 60 doden in Gaza op vrijdag

GAZA-STAD (ANP/DPA) - Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vrijdag ongeveer zestig Palestijnen omgekomen, melden hulpverleners. De meeste doden vielen in Gaza-Stad.

Volgens medische bronnen kwamen zeker twaalf mensen om toen ze wachtten op hulp van de omstreden Gaza Humanitarian Foundation (GHF). De door de VS en Israël gesteunde GHF ontkende echter dat er incidenten bij haar distributiepunten plaatsvonden.

Tien van de slachtoffers zouden in het centrale deel van de Gazastrook door Israëlisch vuur zijn getroffen, twee anderen bij Rafah in het zuiden. Het Palestijnse persbureau WAFA meldde dat onder de doden ook twee minderjarigen waren.

Het Israëlische leger zegt de meldingen te onderzoeken. Eerder zijn vaker dodelijke incidenten gemeld rond distributiepunten van de GHF, die door de VN en andere hulporganisaties fel is bekritiseerd.