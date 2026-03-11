ECONOMIE
Trump: we hebben al gewonnen, maar willen niet te snel vertrekken

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 22:44
anp110326218 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump zegt dat de Amerikanen de oorlog in Iran al hebben gewonnen, maar dat de aanvallen voorlopig nog doorgaan om het land definitief te verslaan. "We willen niet te vroeg vertrekken, toch?", zei Trump tijdens een toespraak in Kentucky. "We moeten de klus afmaken."
De president claimde dat de Verenigde Staten inmiddels 58 Iraanse marineschepen hebben uitgeschakeld. "Je wilt nooit te vroeg zeggen dat je gewonnen hebt", aldus Trump. "Maar wij hebben gewonnen. Het was voorbij in het eerste uur."
Trump zei te willen voorkomen dat de Amerikanen elke twee jaar moeten terugkeren naar Iran.
Een hooggeplaatste militaire adviseur van de Iraanse leider Mojtaba Khamenei noemde Trump ondertussen "Satan zelf". "Hij is de corruptste en domste Amerikaanse president ooit", zei Yahya Rahim Safavi. Hij zei ook dat Iran en Israël niet naast elkaar kunnen bestaan in het Midden-Oosten en zwoer Israël te vernietigen.
