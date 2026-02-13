ECONOMIE
Trump wil sommige staal- en aluminiumheffingen verlagen, zegt FT

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 7:31
LONDEN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump is van plan de importheffingen op verschillende staal- en aluminiumproducten te verlagen. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag op basis van bronnen.
Vorig jaar kwam Trump met tarieven tot 50 procent op de invoer van staal en aluminium. Ook breidde hij de heffingen uit naar een reeks goederen gemaakt van die metalen, waaronder wasmachines en ovens.
Maar de regering is nu bezig met het herzien van de lijst van producten die door de heffingen worden getroffen en is van plan enkele producten vrij te stellen, hebben meerdere ingewijden gezegd tegen de krant. Washington zou ook stoppen met het almaar toevoegen van producten aan de heffingenlijst en in plaats daarvan meer inzetten op gerichte nationale veiligheidsonderzoeken naar specifieke goederen.
De Amerikaanse overheid weigerde commentaar te geven op vragen van de krant.
