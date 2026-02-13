ECONOMIE
VS en Taiwan tekenen handelsakkoord en versterken banden

door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 7:50
anp130226051 1
TAIPEI (ANP/DPA) - De Verenigde Staten en Taiwan hebben na maandenlange onderhandelingen een handelsakkoord getekend. Volgens de overeenkomst worden de Amerikaanse importheffingen op Taiwanese goederen verlaagd naar 15 procent. Ook gaat Taiwan voor ruim 44 miljard dollar aan vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en ruwe olie van de VS kopen. De overeenkomst moet nog goedkeuring krijgen van het Taiwanese parlement.
"Dit is een nieuw hoofdstuk voor de buitenlandse handel van Taiwan", zei de Taiwanese president Lai Ching-te vrijdag. Volgens de president zal de overeenkomst de economische en technologische samenwerking met de VS, de belangrijkste bondgenoot van het zelfbesturende eiland, versterken.
De Amerikaanse importheffing van 15 procent op Taiwanese goederen is gelijk aan die van Aziatische bondgenoten Japan en Zuid-Korea. Ook stelt Taiwan zijn markt open voor meer Amerikaanse goederen zoals auto's, rundvleesproducten en mineralen.
