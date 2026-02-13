Hoofdgebouw Lelystad Airport nog steeds bezet door activisten

LELYSTAD (ANP) - Het hoofdgebouw van Lelystad Airport wordt vrijdagochtend nog steeds bezet door klimaatactivisten van Greenpeace. De actievoerders hebben de nacht doorgebracht op de luchthaven en de milieuorganisatie zegt dat ze net zo lang blijven tot de politiek een definitieve streep zet door de opening van de luchthaven in Lelystad.

Ongeveer twintig activisten van Greenpeace gingen donderdag rond 07.00 uur het hoofdgebouw binnen, waarna ze de deur barricadeerden. Die zijn nu nog steeds op de luchthaven. Greenpeace zegt zich te hebben voorbereid op een langdurig verblijf. De milieuorganisatie laat weten dat er ook een aantal politieagenten aanwezig waren in de nacht op Lelystad Airport. De politie heeft vooralsnog niet ingegrepen.

De luchthaven zei eerder al het recht op demonstratie te accepteren. Een woordvoerder zei het aan de politie over te laten of het hoofdgebouw ontruimd moet worden.