Trump wil via Hooggerechtshof alsnog ontslag Fed-bestuurder Cook

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 18:39
WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump wil dat het Amerikaanse Hooggerechtshof alsnog toestemming geeft voor het onmiddellijke ontslag van Lisa Cook als bestuurslid van de Federal Reserve. De president kondigde vorige maand het ontslag aan van Cook, maar zij verzet zich daartegen bij de rechter. Lagere rechtbanken oordeelden dat de centralebankbestuurder niet uit haar functie mag worden gezet zolang die zaak loopt en daartegen gaat de regering nu in beroep.
De Fed beslist in principe onafhankelijk van de politiek over het rentebeleid. Trump probeert sinds zijn aantreden als president steeds meer invloed uit te oefenen op de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij riep bijvoorbeeld op tot het vertrek van Fed-voorzitter Jerome Powell, die volgens hem te lang wachtte met het verlagen van de rente.
Trump zei Cook te ontslaan omdat ze zou hebben gefraudeerd bij haar aanvraag van een hypotheek. Een rechter oordeelde vorige week dat dit waarschijnlijk geen geldige reden voor ontslag is. Cook zelf ontkent iets verkeerds te hebben gedaan.
