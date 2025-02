Trump: zeer snel importheffingen voor Europese Unie

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Europese Unie is "zeer snel" als volgende aan de beurt voor importheffingen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump zondag.

"Ze profiteren echt van ons, weet u. We hebben een tekort van 300 miljard dollar (een kleine 293 miljard euro). Ze nemen noch onze auto's, noch onze agrarische producten, bijna niks, en wij nemen alles, miljoenen auto's, enorme hoeveelheden landbouwproducten", verklaarde hij tegen de pers.

Dinsdag gaan de importheffingen voor Canada, Mexico en China in. Maandag heeft Trump gesprekken met Canada en Mexico hierover. Voor de Europese Unie zei de Amerikaanse president nog geen datum te hebben.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei zondag dat importheffingen het handelsverkeer verstoren en inflatie de hoogte in drijven. "Ze beschadigen alle betrokken partijen." De EU "zal reageren op elke handelspartner die oneerlijke of willekeurige invoerrechten heft. De handelsbetrekkingen met en de investeringen in de VS zijn de grootste ter wereld en daarom staat er veel op het spel", aldus de woordvoerder.