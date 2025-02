Meer patiënten ontvingen een donororgaan in 2024

LEIDEN (ANP) - Meer patiënten hebben vorig jaar een donororgaan ontvangen dan een jaar eerder. Volgens jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) zijn vorig jaar in totaal 1588 orgaantransplantaties uitgevoerd, een toename van 12 procent. Ongeveer twee derde van de organen kwam van overleden donoren. De overige transplantaties werden uitgevoerd met organen van mensen die nog leefden en besloten een ander te helpen met een nier of een deel van hun lever.

Niertransplantaties komen het vaakst voor. In het afgelopen jaar werden die 1126 keer uitgevoerd. Daarvoor werden meer nieren van overleden donoren gebruikt dan een jaar eerder. Het aantal levende nierdonoren daalde juist iets ten opzichte van 2023: van 505 naar 487.

Op 31 december 2024 stonden volgens de NTS nog 1414 patiënten op de wachtlijst voor een orgaan van een overleden donor. De stichting ziet meerdere positieve ontwikkelingen. Zo nam de mediane wachttijd voor een alvleeskliertransplantatie af van 14,5 maanden in 2023 tot bijna 8 maanden vorig jaar.

Ook stijgt het aantal donoren al enkele jaren, onder meer als gevolg van overheidsbeleid. De overheid moedigt mensen actief aan om vast te leggen of ze wel of geen donor willen zijn. Wie geen keuze maakt, staat sinds 2021 in de categorie "geen bezwaar" in het donorregister. Wie geen donor wil zijn na het overlijden, moet dat te kennen geven. Dat hadden in de loop van vorig jaar ruim 4 miljoen mensen gedaan, becijferde het CBS eerder.

"Door de actieve donorregistratie is er van meer mensen duidelijk wat zij willen na hun overlijden, dat is belangrijk", vindt NTS-directeur Naomi Nathan. Daarnaast maken medische innovaties steeds meer mogelijk. "Zo kan donatie steeds meer mensen redden en levens verrijken." Nathan benadrukt: "Hoe meer en breder aanbod er is van organen en weefsels, hoe eerder patiënten een transplantatie kunnen ondergaan."

Ook de donatie van weefsel na het overlijden is gestegen. Van 2775 overledenen werden weefsels gebruikt om een ander te helpen, 9 procent meer dan een jaar eerder.

