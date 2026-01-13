ECONOMIE
Trump zegt binnen enkele weken Fed-nominatie aan te kondigen

door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 20:15
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt binnen "enkele weken" zijn kandidaat voor de opvolging van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell bekend te maken. Dat is ondanks de ontstane ophef over een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de huidige Fed-baas.
Powells termijn als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank loopt in mei af. Trump heeft herhaaldelijk gedreigd Powell te ontslaan en overweegt momenteel wie hij als opvolger wil nomineren.
Zondag zei Powell dat de regering-Trump had gedreigd met een strafrechtelijk onderzoek en de Fed dagvaardingen had gestuurd over wat hij het Congres afgelopen zomer had verteld over de renovatie van een gebouw van de Fed. In de Amerikaanse politiek werd afkeuring uitgesproken over de nieuwe stappen, zowel van Democratische als Republikeinse zijde. De bevestiging van Trumps voordracht kan lastiger worden nu er felle kritiek is op deze stappen.
