Aanklagers VS stappen op na dodelijke schietpartij in Minneapolis

MINNEAPOLIS (ANP) - Drie federale aanklagers in Minnesota hebben dinsdag ontslag genomen vanwege de schietpartij in Minneapolis waarbij Nicole Renee Good werd neergeschoten door de immigratiedienst (ICE), schrijft The New York Times. Volgens de krant stapten ze op vanwege een onderzoek naar de weduwe van Good en de terughoudendheid van het ministerie om de schutter te onderzoeken.

Het gaat onder anderen om Joseph H. Thompson, een door Trump benoemde aanklager die leiding gaf aan een omvangrijk fraudeonderzoek in de staat, en zijn plaatsvervanger.

Het onderzoek naar fraude met overheidsuitkeringen was volgens de krant de belangrijkste reden dat de Trump-regering een strenger immigratiebeleid in de staat lanceerde. De overgrote meerderheid van de verdachten in deze zaken is van Somalische afkomst.

Thompson zou zijn opgestapt nadat het ministerie van Justitie aandrong op een strafrechtelijk onderzoek naar de weduwe van Good en vermeende banden met activistische groeperingen.