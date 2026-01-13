ECONOMIE
Van Weel ziet weinig mogelijkheden om betogers Iran te helpen

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 20:06
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat er meer wordt gedaan voor de mensen in Iran die massaal in opstand zijn gekomen tegen het bewind, maar demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) maakte in een debat duidelijk dat de mogelijkheden daartoe zeer beperkt zijn.
Bijna alle partijen pleiten voor hulp aan de demonstranten. De EU mag niet langs de zijlijn staan, zei Hanneke van der Werf (D66). Hoe kunnen we de mensen daar helpen, wilde Simon Ceulemans (JA21) weten. PVV'er Raymond de Roon vindt dat alle Iraanse diplomaten Nederland uit moeten worden gezet.
De rol van de EU op het wereldtoneel is beperkt, aldus Van Weel. De EU speelt geen rol in Gaza, Soedan en het Grote Meren-gebied in Afrika, zei hij. "Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben." De EU kan volgens hem de druk opvoeren, meer sancties instellen en contact houden met de betogers.
Het regime in Teheran is "enigszins wanhopig" en vreest dat "de geest uit de fles is", aldus Van Weel. Volgens hem zijn er inmiddels protesten in alle provincies van het land.
