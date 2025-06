Trump zegt dat "groep zeer rijke mensen" TikTok koopt

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tv-interview met de zender Fox News gezegd dat hij een koper voor TikTok heeft gevonden, Het zou om een "groep zeer rijke mensen" gaan, wier identiteit hij over ongeveer twee weken bekendmaakt.

Het Amerikaanse Congres nam in 2024 een wet aan om het downloaden van TikTok te verbieden, tenzij de eigenaar de Amerikaanse delen van de app voor 19 januari zou verkopen. Zowel Democraten als Republikeinen in het Congres vinden het een veiligheidsrisico dat TikTok veel persoonsgegevens verwerkt terwijl het moederbedrijf Chinees is.

Sindsdien heeft Trump de deadline om een koper te vinden drie keer met negentig dagen uitgesteld, voor het laatst op 17 juni.