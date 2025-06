Hitterecord voor maand juni in Spanje gebroken

EL GRANADO (ANP/DPA) - In Spanje is het hitterecord voor de maand juni gebroken. Het werd dit weekend 46 graden in El Granado, een dorp in het zuidwesten van het land, vlak bij de grens met Portugal.

De temperatuur werd zaterdag gemeten, maar de weerdienst AEMET heeft zondag bevestigd dat de meting juist was en dat er sprake is van een record.

Het vorige hitterecord voor de maand juni stamde uit 1965. Toen liep de temperatuur in Sevilla op tot 45,2 graden.

De temperatuur ligt dit weekend in grote delen van Spanje rond de 40 graden. Volgens wetenschappers en meteorologen komen dergelijke hoge temperaturen steeds vaker voor door de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.