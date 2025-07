Trump zegt EU over twee dagen brief over handelstarief te sturen

De Amerikaanse president Donald Trump zegt over twee dagen een brief te versturen waarin hij de importheffingen voor goederen uit de Europese Unie bekendmaakt. Hij beschuldigde de EU ervan de Verenigde Staten erg slecht te behandelen, onder andere via rechtszaken tegen Google en Apple.

"Maar de laatste tijd zijn ze heel goed voor ons", zei Trump bij een bijeenkomst van zijn kabinet over de handelsbesprekingen met de EU."Ik had harder voor ze kunnen zijn, maar dat wilde ik niet."

De Europese Commissie zei eerder op dinsdag juist meer tijd te nemen voor het sluiten van een handelsdeal met de VS. In plaats van 9 juli als deadline zouden er uiterlijk 1 augustus afspraken moeten zijn.

Eerder deze week deelde Trump op sociale media de brieven die hij andere landen had gestuurd om de importheffingen voor hun goederen bekend te maken. De verwachting was toen nog niet dat de EU zo'n brief zou krijgen, schreef persbureau Reuters op basis van ingewijden in Brussel.